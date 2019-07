Juve, l'Arsenal all'assalto di Kean: offerti 35 mln, ma c'è il nodo recompra

KEAN COME MORATA?

Mentre Maurizio Sarri studia i suoi per scegliere il tridente migliore, in casa Juventus si studia il modo migliore per sciogliere il nodo relativo a Moise Kean, che non ha ancora rinnovato (Raiola ha fatto capire di volere un sostanzioso aumento) ma che ha il contratto in scadenza nel 2020. Il giovane attaccante bianconero piace a diversi club in tutta Europa e senza rinnovo la Juve rischia seriamente di perderlo a parametro zero: uno status che rende il millennial dell'Under 21 decisamente molto appetibile, tanto che sulle sue tracce si sono già mosse Everton, Borussia Dortmund e soprattutto Arsenal, che nelle ultime ore potrebbe aver fatto l'accelerazione decisiva. Juve punita da super-Kane

Secondo quanto scrivono i media inglesi, i 'Gunners' avrebbero presentato alla Vecchia Signora una proposta da 35 milioni di euro cash, ma la Juventus (che farebbe una plusvalenza importante) non ha ancora accettato perché vorrebbe inserire nell'accordo una clausola di riacquisto fissata a 40 milioni che il club bianconero vorrebbe far valere due anni dopo il trasferimento dell'attaccante a Londra (come fatto dal Real Madrid per Alvaro Morata ai tempi della trattativa con i Blancos).

Mentre Sarri a Nanchino prepara la prima grande sfida della stagione contro l'Inter, i dirigenti della Juve sono dunque concentrati sul mercato e in particolare su quello in uscita: nel reparto offensivo pare chiaro che Mandzukic e Higuain siano di troppo, ma di fronte ad una buona offerta anche Kean potrebbe lasciare Torino.

Magari per farci ritorno due anni più tardi grazie alla recompra, anche se sembra che questa formula non convinca del tutto l'Arsenal, che sarebbe anche disposta ad alzare l'offerta a 40 milioni a patto di non inserire la clausola nell'accordo.

Sono giorni molto caldi questi per il mercato dei Gunners, che hanno ormai chiuso anche il colpo Dani Ceballos, a lungo inseguito dal Milan prima di dire sì agli inglesi. Secondo quanto riportato da 'AS', il classe 1996 dovrebbe giungere nella capitale inglese già oggi per sottoporsi alle visite mediche di rito e porre la firma sul contratto con il club di Unai Emery.

Vedi anche inter Icardi, la Juve fiuta l'affare: clamorosa ipotesi di scambio con Kean Vedi anche juventus Juventus da un miliardo e 19 milioni! Ma non si ferma qui: prima vende e poi comprerà ancora