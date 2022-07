Juve, la sorella di Zaniolo lancia segnali d'addio: "Non insultatelo se vuole andarsene"

MANOVRE BIANCONERE

L'attaccante giallorosso ha saltato l'ultimo allenamento, ma ha giocato la ripresa della sfida contro il Sunderland andando anche a segno

È sempre più a tinte bianconere l'aria che si respira attorno a Nicolò Zaniolo. L'ultimo indizio circa il suo futuro arriva, ancora una volta, dai social e questa volta a lanciarlo è direttamente la famiglia dell'attaccante giallorosso. La sorella minore, Benedetta, ha infatti mandato alcuni segnali d'addio commentando il video Tik Tok di un canale romanista con le migliori azioni di Paulo Dybala, grande sogno dei tifosi giallorossi e possibile sostituto dello stesso Zaniolo: "Se lui vuole andar via non significa doverlo insultare e minacciare personalmente", le parole della ragazza, che lasciano pochi dubbi sulle intenzioni del fratello.

Intanto Zaniolo è partito per il Portogallo con il resto della squadra, per proseguire la preparazione estiva agli ordini di José Mourinho. Non si è allenato nella giornata di martedì a causa di un fastidio muscolare, prendendo però parte all'amichevole di mercoledì mattina contro il Sunderland: è sceso in campo nel secondo tempo e, all'80', ha anche messo a segno la rete del definitivo 2-0.

Le trattative tra Juve e Roma comunque proseguono, alla ricerca della formula in grado di accontentare tutti. La soluzione più probabile sembra quella di un prestito oneroso con obbligo di riscatto (10 milioni subito, più 30-35 successivamente), anche se resta aperta la possibilità di inserire contropartite tecniche e una percentuale sulla futura rivendita, che potrebbe far gola al club capitolino. Zaniolo intanto attende, ansioso di definire una volta per tutte il proprio futuro.

Vedi anche juventus Dopo Vlahovic, Ezio Greggio annuncia anche Zaniolo alla Juventus