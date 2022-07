Dopo Vlahovic, Ezio Greggio annuncia anche Zaniolo alla Juventus

TWITTA LA NOTIZIA

Il conduttore tv sui social: "Fonte certa, Zaniolo giocherà con la Juve". Tweet simile per il serbo a gennaio

Nicolò Zaniolo giocherà con la Juventus nella prossima stagione. La trattativa tra bianconeri e Roma va avanti da settimane, ma a darne certezza è stato Ezio Greggio con un Twitter diretto in cui segnala fonti certe. Come a gennaio fece con Vlahovic con qualche settimana di anticipo, il conduttore televisivo si è esposto nuovamente su un tema di calciomercato. L'affare è in cassaforte da tempo, ma prima la Juventus dovrà incassare i soldi per la cessione di De Ligt.

Juventiniiiiii… una notizia veloce veloce da leccarsi le orecchie: “ Zaniolo in questo campionato giocherà per la Juve”… ( fonte certa ) — Ezio Greggio (@EzioGreggio) July 12, 2022

Juventus e Zaniolo dunque sono in standby nell'attesa che da Monaco di Baviera - o da Londra in extremis - arrivi l'offerta giusta per De Ligt. Con quei soldi non solo i bianconeri andrebbero sul polivalente centrocampista offensivo giallorosso, ma proverebbero l'assalto a Bremer per la difesa.

L'accordo con il giocatore è stato trovato da tempo, resta da ultimare quello con la Roma sulla formula del trasferimento in bianconero. Zaniolo è pronto comunque a partire per il ritiro in Portogallo della rosa di Mourinho, ma con un orecchio al telefono per volare negli Stati Uniti con la Juventus.

Al momento l'ipotesi più probabile è di un prestito oneroso di circa 10 milioni con obbligo di riscatto nel 2023 a una cifra compresa tra i 30 e i 35 milioni di euro.