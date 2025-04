Juve, per la conferma di Conceiçao e Kolo Muani serve la Champions

Con Thiago Motta erano protagonisti, ora con Tudor sembrano essere finiti in secondo piano. Il destino di Francisco Conceiçao e di Randal Kolo Muani è legato a doppio filo ai risultati di campo della Juventus in questo finale di stagione: con la qualificazione in Champions lieviterebbero le possibilità di entrambi di rimanere a Torino. "Chico" è arrivato in estate in prestito oneroso dal Porto: 7 milioni più 3 di bonus con una clausola per il riscatto definitivo fissata a 30. Diverso il discorso per Kolo Muani: il francese è sbarcato in bianconero in prestito secco. Il Psg, poco meno di due anni fa, ha pagato quasi 100 milioni per prelevarlo dall'Eintracht di Francoforte: per una conferma alla Juve, dunque, servirebbe un altro anno di prestito per ridurre il costo residuo sul bilancio dei parigini per poi tentare di trovare un'intesa intorno ai 45/50 milioni. Investimenti che i bianconeri potrebbero poensare di portare avanti soltanto con una qualificazione nell'Europa più prestigiosa.