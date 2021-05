Juve, l'Atletico Madrid aumenta il pressing per Dybala

MERCATO

In Spagna parlano di una Joya richiesta direttamemnte da Simeone: Morata e Correa nella trattativa. Ma ai Colchoneros piace anche Bentancur

Dalla dirigenza alla panchina, passando per la rosa dei giocatori, in casa Juve si respira sempre di più aria di rivoluzione. In attesa di capire cosa ne sarà di Cristiano Ronaldo, tutto il reparto offensivo bianconero è sotto osservazione. Perché Paulo Dybala non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza a giugno 2022 e Alvaro Morata viva nel limbo in attesa di sapere se dovrà tornare all'Atletico Madrid o se sarà riscattato.

Dalla Spagna, però, rimbalza la notizia che proprio i Colchoneros freschi di vittoria della Liga avrebbero intensificato i contatti con l'agente della Joya. Lo avrebbe richiesto direttamente Simeone, deciso ad affrontare una stagione, la prossima, da protagonista anche in Champions League. E proprio Morata (valutato 55 milioni di euro complessivi di cui già 10 versati) sarebbe una moneta da inserire nella trattativa per convincere la Juve, decisa a non accettare la richiesta di aumento dello stipendio avanzata da Dybala. In alternativa, le due società starebbero pensando anche ad Angel Correa, già da qualche tempo accostato alla Signora.

Ma non è tutto. All'Atletico, infatti, interessa anche Rodrigo Bentancur come sostituto del partente Torreira. In questo caso, però, sarà più difficile convincere gli ex campioni d'Italia a liberarsi dell'uruguaiano, che, pur senza aver troppo convinto quest'anno, resta uno dei giocatori su cui basare la ricostruzione del centrocampo. In attesa di trovare un "cervello" capace di indirizzare il gioco, s'intende.