Juve, Kulusevski al JMedical per le visite poi la firma

IL RINFORZO

Primo assaggio del mondo Juve per Dejan Kulusevski, il centrocampista preso dall'Atalanta per 44 milioni di euro (35 più incentivi per altri 9). Lo svedese classe 2000, a Torino già dalla serata di mercoledì, è arrivato poco dopo le 8.30 al JMedical per essere sottoposto alle visite mediche. Ad aspettarlo un gruppetto di tifosi, cui il giocatore si è concesso con il sorriso per selfie e autografi. Firmerà un contratto da 2,5 milioni netti a stagione fino al 2024 più bonus. Juve, visite mediche per Kulusevski

Kulusevski dovrebbe restare al Parma, dove è in prestito, fino a fine stagione e iniziare la sua vita in bianconero in estate ma non è escluso del tutto che il suo arrivo alla corte di Sarri venga anticipato a questa sessione di mercato in caso di colpi in uscita: Emre Can è nel mirino del Psg e i suoi agenti sono stati in questi giorni in Francia per cercare di sbloccare la trattativa. Terminate le visite Kulusevski assaggerà il mondo Juve da vicino con il primo contatto con Sarri e i nuovi compagni alla Continassa. Il 19 gennaio verrà da avversario allo Stadium con il suo Parma, prima di viverlo come casa sua tra qualche mese.