Juve-Kolo Muani: fumata bianca col Psg, domani la risposta del giocatore

In attesa dell'arrivo di Alberto Costa, previsto nel giro di ormai poche ore, la Juventus continua a lavorare su due nomi su tutti. Come ormai noto, si tratta di Randal Kolo Muani per l'attacco e Ronald Araujo per la difesa. In entrambi i casi, a Torino sanno che devono arrivare a una conclusione in tempi brevi. Per quanto riguarda il francese, Giuntoli avrebbe raggiunto l'intesa col Psg per un prestito fino a giugno e per concludere l'operazione mancherebbe solo il parere favorevole del calciatore. Situazione che potrebbe sbloccarsi già mercoledì, con la Juve che spinge per definire il trasferimento il prima possibile per anticipare il possibile inserimento di altri club di Premier League.