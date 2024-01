Juve, Kean vicino all'Atletico: si lavora agli ultimi dettagli per il prestito

JUVE

I bianconero avrebbero già dato il loro via libera all'operazione che dovrebbe essere chiusa nei prossimi giorni

© Getty Images Moise Kean prepara le valigie alla Continassa e si appresta a lasciare nuovamente la Juve per ripartire a sorpresa dalla Spagna. Secondo quanto si apprende, l'attaccante bianconero sarebbe molto vicino a trasferirsi in prestito secco all'Atletico Madrid. Nel dettaglio, Cristiano Giuntoli e gli uomini di mercato dei Colchoneros avrebbero già raggiunto l'intesa e starebbero lavorando agli ultimi dettagli formali per completare l'operazione nei prossimi giorni.

Chiuso alla Juve dall'esplosione di Yildiz e dalle buone prestazioni di Milik, Kean avrebbe deciso di cambiare aria per trovare più minutaggio e mettersi in mostra agli occhi di Spalletti in vista degli Europei. In scadenza a giugno 2025, il classe 2000 non dovrebbe prolungare con i bianconeri prima di trasferirsi momentaneamente in Spagna. Il giocatore sembra infatti intenzionato a discutere del suo futuro a Torino dopo il prestito a Madrid.

In questa sessione di mercato Moise era stato cercato anche da altri club italiani, tra cui Monza e Fiorentina, ma avrebbe preferito fare una nuova esperienza all'estero. Dopo aver calcato i campi della Premier con la maglia dell'Everton e quelli della Ligue 1 con quella del PSG, nei prossimi mesi Kean dovrebbe dunque confrontarsi anche con Liga.