"Il Torino Football Club comunica di aver ceduto al Clube Desportivo Santa Clara, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Rodrigo Miguel Azevedo Mendes". Così il club granata in una nota pubblicata sul suo sito web. "Il Torino saluta Rodrigo con un in bocca al lupo per il proseguimento della sua carriera", conclude la società piemontese.