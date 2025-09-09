Juve-Inter, David scalda i motori: un anno fa il no ai nerazzurri

Bianconeri e nerazzurri si sono infatti sfidati molte volte sul mercato e hanno rischiato di farlo anche per Jonathan David. Prima di approdare alla Vecchia Signora il nome del canadese era stato a lungo sul taccuino dell'Inter, che sperava di portarlo a Milano a parametro zero. Come rivelato da Tuttosport, il flirt tra l'attaccante e il club di Viale della Liberazione è andato avanti per diversi mesi lo scorso anno: Piero Ausilio aveva più volte provato a bloccarlo, senza però riuscire a convincere fino in fondo l'ex Lille. David era titubante per due ragioni: da un lato c'era una distanza economica per quanto riguarda le commissioni e i bonus alla firma, dall'altro (ed è quella più importante) il calciatore non avrebbe accettato il ruolo da riserva di lusso.