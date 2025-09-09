Juve-Inter, David scalda i motori: un anno fa il no ai nerazzurri

L'attaccante canadese aveva rifiutato un'offerta di Ausilio: cercava un progetto che lo rendesse protagonista
La terza giornata di Serie A offre il primo big match della stagione: sabato alle 18 Juventus e Inter si affronteranno nel Derby d'Italia numero 254. Una sfida dai numerosi intrecci, non solo sul campo.
Bianconeri e nerazzurri si sono infatti sfidati molte volte sul mercato e hanno rischiato di farlo anche per Jonathan David. Prima di approdare alla Vecchia Signora il nome del canadese era stato a lungo sul taccuino dell'Inter, che sperava di portarlo a Milano a parametro zero. Come rivelato da Tuttosport, il flirt tra l'attaccante e il club di Viale della Liberazione è andato avanti per diversi mesi lo scorso anno: Piero Ausilio aveva più volte provato a bloccarlo, senza però riuscire a convincere fino in fondo l'ex Lille. David era titubante per due ragioni: da un lato c'era una distanza economica per quanto riguarda le commissioni e i bonus alla firma, dall'altro (ed è quella più importante) il calciatore non avrebbe accettato il ruolo da riserva di lusso.
Ecco, quindi, che nello stallo si è inserita la Juventus: la trattativa è nata in primavera sotto la gestione dell'ex direttore tecnico Cristiano Giuntoli ed è stata poi chiusa dal nuovo dg Damien Comolli con il blitz di luglio. I bianconeri, offrendo al classe 2000 garanzie tecniche e un contratto da sei milioni di euro a stagione fino al 2030, sono stati capaci di bruciare la concorrenza di Atletico Madrid, Tottenham e Newcastle.
Jonathan David, dopo il gol al debutto contro il Parma, non vede l'ora di arricchire il proprio bottino e può già farlo contro la squadra che tanto lo aveva cercato in una sfida che promette già spettacolo.
