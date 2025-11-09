Logo SportMediaset

Mercato

Napoli, per Mainoo c'è l'assist di McTominay

09 Nov 2025 - 18:36

Il Napoli è già concentrato sulla sessione di calciomercato invernale, con la priorità assoluta di rinforzare il centrocampo, messo in difficoltà dall'infortunio di Kevin De Bruyne e dall'assenza prolungata di Frank Zambo Anguissa, impegnato in Coppa d’Africa. Tra i nomi caldi per il reparto mediano emerge con forza quello del giovane talento inglese Kobbie Mainoo, centrocampista del Manchester United.

Il retroscena di McTominay a Conte (The Sun)

 Le indiscrezioni sul forte interesse del Napoli per Mainoo trovano un retroscena intrigante direttamente dall'Inghilterra. Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico The Sun, l'acquisto del giovane giocatore sarebbe stato suggerito ad Antonio Conte dal compagno di squadra di Mainoo, Scott McTominay. McTominay, conoscitore delle qualità di Mainoo, si sarebbe rivolto direttamente all'allenatore azzurro, consigliandogli di puntare sul talento classe 2005 per rafforzare la mediana partenopea.

