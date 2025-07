Juve, incontro con lo United per Sancho. Amorim avverte: “Può rientrare in rosa”

La volontà dello United è chiara, Sancho non rientra nel progetto tecnico dei Red Devils ma la dirigenza non vuole fare sconti. La distanza rimane importante, di circa 5 milioni tra l’offerta bianconera e la richiesta del board inglese. Nella giornata di ieri la dirigenza juventina ha incontrato emissari dello United per provare a limare la distanza tra le parti. Sancho spinge per il trasferimento alla Juve, che prima però deve risolvere la grana Nico Gonzalez. Senza la cessione dell’argentino ex Fiorentina non arriverà l’affondo per l’esterno classe 2000. L’inglese è pronto a ridursi l’ingaggio, ha già detto sì alla proposta da sei milioni netti a stagione della Juve e aspetta solo l’accordo tra i due club per iniziare la nuova avventura in Italia. Comolli deve però lavorare sulle uscite, per Nico Gonzalez si aspetta di capire il domino Inter-Atalanta per Lookman, con entrambe le società bianconere interessate all’argentino. Poi ci sono le questioni Douglas Luiz e Vlahovic. Il brasiliano non si è presentato al raduno ed è di fatto irreperibile, la società prenderà provvedimenti e aspetta offerte dalla Premier League. Sull’attaccante serbo la posizione bianconera è chiara, la richiesta è di 25 milioni di euro per far partire l’ex centravanti viola.