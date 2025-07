Non si sblocca il trasferimento di Alvaro Morata al Como. Il Galatasaray, che ha tesserato la punta iberica lo scorso giugno, chiede 5 milioni di euro come indennizzo per liberare immediatamente la punta. Il club allenato da Fabregas invece, rivela Nicolò Schira, si è fermato a quota 2 milioni di euro.