Juve in missione a Madrid: nel mirino entra anche Trippier del Tottenham

01/06/2019

C'è un nome nuovo sul taccuino di Fabio Paratici, un'idea che si sta sviluppando in queste ore di permanenza a Madrid. Si tratta di Kieran Trippier, esterno destro del Tottenham e della Nazionale inglese, rivelazione l'anno scorso al Mondiale e protagonista di una stagione giocata a a ritmi elevatissimi. Trippier non è giovanissimo (28 anni) ma ha dimostrato di essere uno dei terzini destri più forti in circolazione. Seguito a lungo dal Napoli (Ancelotti ha ammesso di considerarlo "fortissimo"), ora sembra un obiettivo realizzabile per la squadra bianconera. Ha contratto fino al 2022 e un prezzo stimato in 40 milioni, forse trattabili a 35. L'esigenza di un acqusito in questa posizione nasce dalla probabile cessione di Joao Cancelo, seguito dai due club di Manchester e valutato 60 milioni dalla stessa Juve. Parallelamente Paratici sta da tempo trattando anche Piccini con il Valencia, ma il terzino azzurro potrebbe essere semplicemente una buona alternativa visto che De Sciglio può anche giocare a sinistra.

In attesa di poter trattare direttamente con Maurizio Sarri per affidargli la panchina della prossima stagione, la Juventus continua a tenere sotto controllo anche vari giocatori in altri ruoli. Tra i pupilli del nuovo allenatore ci sono Emerson Palmieri e Jorginho, ma mentre il centrocampista rischia di essere fuori portata per la valutazione ne è stata fatta un anno fa, il terzino potrebbe essere l'uomo giusto per andare a "sanare" un eventuale indennizzo a favore del Chelsea. Il ritorno per fine prestito di Gonzalo Higuain sembra abbastanza scontato, poi bisognerà capire quale sarà il suo successivo destino.

Un colpo a centrocampo sicuro arriverà. Sempre più complicata l'idea Pogba (Zidane sta spingendo forte per portarlo al Real Madrid), resta vivissima la trattativa con la Lazio per Milinkovic-Savic, con il quale c'è un accordo di massima sul contratto. Anche qui però la concorrenza non manca, l'ultimo segnale da Madrid parla di movimenti sull'entourage del giocatore anche da parte dell'Inter. Più defilata la situazione di Rabiot, in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain e ormai completamente "mollato" dal Barcellona. Rabiot è libero di firmare per chi vuole ma per il momento non ha dato una risposta all'offerta da 6,5 milioni a stagione che gli è stata fatta da Paratici. Tutto questo ovviamente oggi è pura teoria, così come teoria è l'arrivo di un difensore centrale forte (Manolas resta il più semplice da prendere). Il primo passo deve essere la firma del nuovo allenatore, il resto è conseguenza.