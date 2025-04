Allegri perde in Cassazione: bocciato il ricorso contro l'ex moglie, niente risarcimento

Nessuna vittoria in tribunale per Massimiliano Allegri dopo quattro anni di dispute con la sua ex compagna Claudia Ughi. Quest'ultima era stata querelata dal tecnico 57enne nel 2021 per appropriazione indebita e violazione degli obblighi familiari in relazione all’assegno di mantenimento. Secondo l'ex allenatore di Milan e Juventus infatti, la donna avrebbe usato in maniera impropria i soldi versati per il mantenimento del figlio in comune.