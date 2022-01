Juve, Vlahovic ha firmato: sarà bianconero fino al 2026

UFFICIALE

L'attaccante serbo guadagnerà 7 milioni a stagione e avrà il numero 7 di Ronaldo. Alla Fiorentina 70 milioni + 10 di bonus

Ora è davvero tutto fatto per il trasferimento di Dusan Vlahovic alla Juventus. Trovato l'accordo tra bianconeri ed entourage, l'attaccante serbo è arrivato in mattinata alla Continassa e ha effettuato le visite mediche al J Medical. Dopo di che ha messo nero su bianco all'accordo che lo legherà ai bianconeri fino al 2026 e che gli permetterà di guadagnare 7 milioni di euro netti a stagione. Per la Fiorentina affare da 70 milioni di euro più 10 di bonus. La Juve pagherà anche 11,6 milioni per il contributo di solidarietà e oneri accessori. Vestirà la maglia numero 7 di Ronaldo. "Sono davvero contento di essere qui, darò tutto - ha detto Vlahovic -. La Juventus rappresenta l'orgoglio, la tradizione, la famiglia. La Juve è sempre lì fino all'ultimo, non molla mai. La squadra verrà sempre al primo posto, sarò a disposizione del mister e dei compagni".

IL COMUNICATO DELLA JUVENTUS

"Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto l’accordo con la società ACF Fiorentina S.r.l. per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Dušan Vlahović a fronte di un corrispettivo di € 70,0 milioni, pagabili in tre esercizi, oltre il contributo di solidarietà previsto dal regolamento FIFA e oneri accessori per complessivi € 11,6 milioni. Inoltre sono previsti premi fino ad un massimo di € 10,0 milioni al raggiungimento di crescenti obiettivi sportivi. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2026".

LA TRATTATIVA

Nella giornata di giovedì i dirigenti bianconeri avevano raggiunto l'accordo con l'agente Ristic e il suo entourage, arrivati apposta a Torino per chiudere la trattativa, su stipendio e importanti commissioni: l'ultimo passo prima del viaggio di Vlahovic, che vestirà la maglia numero 7, in direzione Vinovo. L'esordio con la maglia della Juve potrebbe essere domenica 6 febbraio all'Allianz Stadium contro il Verona, l'ultima squadra affrontata nel 2021: il 22 dicembre al Bentegodi un 1-1 senza segnare.

LE PAROLE DI VLAHOVIC: "FINO ALLA FINE"

"Sono contento e orgoglioso di far parte di questo gruppo e di questa società, darò il massimo per ottenere tutti i nostri traguardi. La Juve rappresenta l'orgoglio, la tradizione, la famiglia. Una cosa immortale, è sempre lì fino all'ultimo". Prime parole da giocatore della Juventus per Dusan Vlahovic. "Voglio rendere orgogliosa questa società e questa maglia, lotteremo per i nostri traguardi fino alla fine", aggiunge a Juventus Tv l'attaccante, che nello spogliatoio bianconero ha trovato anche una torta con candelina per i suoi 22 anni. "Quello di oggi - dice - è uno dei miei compleanni più speciali e felici".

CHIESA LO ACCOGLIE: "BENVENUTO"

VLAHOVIC: "GRAZIE LEO"

Un "Grazie Leo" con due cuori, uno bianco e l'altro nero. É cosi' che Dusan Vlahovic, in una storia sul proprio profilo Instagram, ha voluto certificare il suo approdo alla Juventus pubblicando una foto che lo ritrae con Leonardo Bonucci che questa mattina gli ha rivolto un saluto al suo ingresso al JMedical.

VLAHOVIC HA FIRMATO

Dusan Vlahovic ha firmato ed è ora ufficialmente un giocatore della Juve. Il contratto è già stato depositato in Lega.

TERMINATE LE VISITE MEDICHE

Dusan Vlahovic ha concluso le visite mediche per la Juventus. L'attaccante ha da poco lasciato il JMedical, applaudito dai tifosi che lo attendevano all'uscita. Il giocatore, camicia bianca e completo nero, ha risposto ai saluti mostrando ai suoi nuovi fan il pollice alto. Per il passaggio in bianconero, a questo punto, mancano soltanto le firme sul nuovo contratto.

FIRMA FISSATA PER LE 16.30

VISITE MEDICHE IN CORSO

I TIFOSI GIA' LO ACCLAMANO

Dusan Vlahovic e' a Torino e sta per sottoporsi agli esami di rito prima della firma sul contratto che lo legherà alla Juventus. Il giocatore è da poco arrivato al JMedical, accolto da alcune decine di tifosi bianconero che lo hanno acclamato. Sceso da una Jeep Grand Cherokee, l'attaccante ha salutato i suoi nuovi tifosi con il pollice all'insù, concedendosi per qualche selfie. Al JMedical per accertamenti c'è anche Leonardo Bonucci, arrivato qualche minuto prima di Vlahovic. "Pensavate fosse arrivato qualcun altro", ha scherzato il difensore con i giornalisti e i tifosi della Juventus in attesa del neo acquisto bianconero.

