Lazio, in due verso il taglio

Chiusa la tournée in Turchia, la Lazio è attesa da un vertice a tre cui parteciperanno Sarri, il ds Fabiani e il presidente Lotito. L'obiettivo della riunione è fare il punto della situazione e sfoltire la rosa, attualmente composta da 19 giocatori (fatti salvo i prodotti del settore giovanile e gli Under 22) di almeno due elementi visto che i posti disponibili sono soltanto 17. Sarà proprio il tecnico a comunicare la sua decisione: gli indiziati sono uno tra Cancellieri e Noslin anche se in bilico ci sarebbero anche Basic, Lazzari, Pellegrini e Hysaj e Gigot.