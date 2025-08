Neto torna in Brasile: l'ex Fiorentina e Juve al Botafogo

Dopo anni di carriera in Europa si prospetta un ritorno in patria per Neto. Il portiere brasiliano ex Juventus e Fiorentina è infatti a un passo dal diventare un nuovo giocatore del Botafogo. Nell'ultima stagione l'ex, tra le altre, Juve, Fiorentina e Barcellona, è sceso in campo soltanto una volta nell'ultima stagione con la maglia dell'Arsenal, dove era arrivato in prestito secco dal Bornemouth. L'esperienza di Neto in Inghilterra sembra dunque ai titoli di coda: dopo la tournée negli Stati Uniti con i Cherries, l'estremo difensore infatti è volato direttamente a Rio de Janeiro per sostenere le visite mediche di rito e firmare quindi un nuovo contratto.