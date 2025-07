Juve, Hujlmand è più di un'idea: lo Sporting spara alto e chiede gli 80 milioni della clausola

Mentre è impegnata a chiudere l'operazione Sancho con il Manchester United per rinforzare l'attacco dopo la conferma (assai costosa) di Conceiçao, la Juventus non perde di vista il mercato dei centrocampisti. Un colpo in mediana arriverà, e sono sempre più insistenti le voci che accostano ai bianconeri Morten Hjulmand, centrocampista in forza allo Sporting Lisbona. L'ex Lecce è un pilastro dei lusitani (è il capitano) che stanno trattando lo juventino Alberto Costa nonostante le resistenze di Igor Tudor come svelato in Portogallo.