Juve-Higuain, l'agente del Pipita in Italia per discutere la risoluzione

IL LUNGO ADDIO

E' ufficialmente iniziato il lungo addio di Gonzalo Higuain alla Juventus. Dopo che Pirlo lo ha messo fuori dal suo nuovo progetto bianconero, il fratello-agente del Pipita, Nicolas, è arrivato in Italia per discutere la separazione, più o meno consensuale. L'attaccante argentino avrebbe ancora un anno di contratto prima della scadenza e per questo si sta valutando la risoluzione.

Vedi anche juventus Higuain-Juve al capolinea, l'agente: "Trattiamo la rescissione" La trattativa, comunque, sarà delicata e non breve perché in ballo ci sono diversi milioni di euro: quelli dello stipendio, 7,5 netti più altri 1,5 "congelati la passata stagione causa Covid, e quelli di una possibile buonuscita. Higuain non vuole fare sconti e vorrà tenere duro sino alla fine, ma i primi contatti tra la dirigenza bianconera e il suo entourage sembrano essere stati positivi. Nel futuro dell'ex Real e Napoli, intanto, c'è la Mls e per la precisione l'Inter Miami, che ha già accolto Blaise Matuidi.

Il finale, però, è già scritto: Higuain lascerà Torino con un anno di anticipo. Dopo aver vinto scudetti, coppe e aver sfiorato la Champions League anche grazie ai tanti gol, 48, realizzati nei suoi quattro anni di amore e odio.