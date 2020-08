Juve, Higuain: "Ho ancora un anno di contratto, vediamo che succede col nuovo allenatore"

GRANA JUVE

"Adesso sto bene. Il 24 torno ad allenarmi, ho ancora un anno di contratto in Italia. Devo presentarmi e vedere cosa succede col nuovo allenatore". La Juve ha messo Gonzalo Higuain sul mercato: il suo stipendio - 7,5 milioni netti - pesa e a dicembre gli anni saranno 33. Ma il Pipita non ha nessuna intenzione di lasciare la squadra bianconera: vuole rispettare il contratto, in scadenza nel giugno 2021. Qualche giorno fa era stato papà Jorge dall'Argentina ad allontanare le voci di un addio anticipato: "Terminerà l'accordo con la Juve e poi andrà altrove".

"Adesso sto bene, riposo e penso", ha detto Higuain a Fox Sports. Ad attenderlo in Italia non ci sarà più Maurizio Sarri, con cui aveva un rapporto di odio-amore ("Higuain è l'unico con cui ho litigato", ha detto l'ex allenatore della Juve), ma Andrea Pirlo e la sua diversa idea di calcio: "Sicuramente sarà una dinamica diversa", ha aggiunto l'attaccante argentino. Per lui si è parlato di River Plate: può aspetatre, Così come la MLS: "Molti giocatori ci vanno, sarebbe bello sì, ma adesso sono qui. Vediamo che succede".