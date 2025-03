Mondiale per Club 2025, rischio Inter-Juventus: come (e quando) potrebbero incontrarsi

Ci sono due possibili scenari per cui Inter e Juventus si potrebbero trovare una contro l'altra negli States. Il primo prevede che entrambe passino il girone con la stessa posizione in classifica (che lo vincano o che arrivino seconde): in quel caso, superati gli ottavi di finale contro i rispettivi avversari, ai quarti di finale ci sarebbe proprio un derby d'Italia con vista sulla semifinale del Mondiale. Una partita che, oltre alla rivalità storica, varrebbe diversi milioni. Ma la posta in palio sarebbe addirittura maggiore nella seconda ipotesi di incrocio. Se al posto di chiudere il girone con la stessa classifica, una arrivasse prima e l'altra seconda, Inter e Juve potrebbero ipoteticamente scontrarsi in finale. Uno scenario difficile da immaginare (la qualità delle squadre che prenderanno parte a questo Mondiale non permette tanto ottimismo), ma che, nel caso si verificasse, sarebbe senza precedenti: bianconeri e nerazzurri non si sono mai incrociati nella fase finale di una competizione internazionale.