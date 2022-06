Juve, guarda chi si rivede: Montero allenerà la Primavera

EL PIGNA

L'ex difensore bianconero ha già firmato il contratto che lo porterà sulla panchina dell'Under 19

L'intesa c'è, lo spirito guerriero non è mai mancato. Paolo Montero è pronto a imbarcarsi per la missione più ambiziosa della sua carriera da allenatore: tornare al nido della Juventus e prendere le redini della Primavera. El Pigna varcherà i cancelli della Continassa a giorni, e sarà il successore di Andrea Bonatti. Per l'uruguagio si tratta di un ritorno gradito, dopo quasi dieci anni spesi a onorare la maglia della Vecchia Signora da calciatore.

La nuova Juve Under 19 erediterà la stessa anima del suo allenatore: operaia e famelica certo, ma anche votata al bel gioco. Montero inoltre, potrà facilmente infondere la leadership necessaria dopo numerose esperienze in Sudamerica - sulle panchine di Peñarol, Boca Unidos, Colon, Rosario Central e San Lorenzo - e anche in Italia, con la Sambenedettese in Serie C. La famiglia bianconera abbraccia nuovamente una delle sue bandiere più venerate: Montero vanta 275 presenze con la casacca dei piemontesi, per cui giocò dal 1996 al 2005.