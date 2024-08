Juve-Gonzalez si accelera: i bianconeri lo vogliono già per la partita contro il Como

MANOVRE BIANCONERE

Procedono i contatti tra i due club: il giocatore viola non è stato convocato per l'amichevole contro il Friburgo, la Fiorentina chiede 30 milioni e il ds bianconero farà di tutto per averlo già alla prima di campionato

La Juve ha un obiettivo e vuole raggiungerlo nel minor tempo possibile, quest'obiettivo si chiama Nico Gonzalez. Giuntoli non vuole più sbagliare un colpo, ha ancora l'amaro in bocca per essersi lasciato soffiare da sotto il naso Jean-Clair Todibo. Un rallentamento dell’operazione inaspettato, poi l'inserimento a sorpresa del West Ham, che ha messo sul piatto 40 milioni di euro per il francese portando il Nizza a non poter rifiutare e dire no all’offerta dalla Continassa di prestito con obbligo di riscatto. Un finale inaspettato, visto che il giocatore era da mesi nel mirino del ds bianconero, ma sbagliando si impara e con Nico Gonzalez non ci sono margini di errore. Giuntoli farà di tutto per riuscire a portarlo a Torino già per la prima di campionato contro il Como, sì è una corsa contro il tempo ma è fattibile. I contatti con la Fiorentina procedono e c'è positività per la chiusura dell'affare, il giocatore viola ha dato l'ok al trasferimento e l'argentino non è stato convocato per l'amichevole della Fiorentina a Friburgo, un buon segno. Il passaggio del giocatore alla Juve, poi, darebbe il via a un altro affare caro alla squadra di Palladino, l'arrivo di Albert Gudmundsson del Genoa. Entrambe le squadre, dunque, sono motivate ad arrivare a un punto di svolta in tempi brevi.

Vedi anche fiorentina Fiorentina: domani l'incontro con Nico Gonzalez, Gudmundsson si avvicina Si tratta di un'operazione da circa 30 milioni di euro, una cifra non da poco ma la Juventus ha un tesoretto da parte dopo le varie cessioni, contando che una parte è messa da parte per chiudere il colpo Koopmeiners. I due club sono al lavoro per trovare l'accordo definitivo e sistemare gli ultimi dettagli, la viola ha aperto a possibili contropartite e la Juventus sta pensando di proporre soldi più McKennie. Con l'arrivo dell'argentino il tecnico bianconero Thiago Motta avrebbe nuove soluzioni da mettere in campo. Nico Gonzalez avrebbe un posto tutto suo sul lato destro della trequarti bianconera, ma potremmo anche vederlo sulla sinistra al posto di Yildiz. Il turco infatti non è un vero esterno ma parte largo sulla sinistra per poi accentrarsi e tirare in porta. Vedremo quale posizione sceglierà l'ex rossoblù per lui.

Intanto Giuntoli pensa anche a sistemare un altro reparto, dopo la pista sfumata di Todibo ecco Josip Sutalo. Il ds bianconero ha messo gli occhi su classe 2000 dell'Ajax (squadra con cui i bianconeri stanno già trattando per il passaggio di Rugani, per un prestito con l’ingaggio stagionale a carico dei lancieri). Loro chiedono 15 milioni, mentre il giocatore ne chiede 2 milioni a stagione. Numeri abbordabili per i bianconeri, che devono ora valutare se portare avanti questa trattativa e fare una vera offerta. Giuntoli, dunque, potrebbe allargare gli orizzonti e trattare con l'Ajax a breve anche per Sutalo. Staremo in attesa di vedere gli sviluppi.