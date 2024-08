Fiorentina: domani l'incontro con Nico Gonzalez, Gudmundsson si avvicina

MANOVRE VIOLA

Nico Gonzalez verso l'addio alla Fiorentina. Dopo aver vinto la Copa America con l'Argentina, l'attaccante è atteso nelle prossime ore a Firenze per svolgere le visite mediche di rito e aggregarsi al gruppo per cominciare ad allenarsi con i propri compagni. Nel frattempo, però, sembra che l'intenzione dell'argentino sia quella di lasciare il club e presto incontrerà la società per discutere del proprio futuro: inizialmente previsto per oggi, l'incontro con la dirigenza è in programma domani.

Sull'attaccante argentino c'è l'interesse di diversi club, tra i quali Juventus, Atalanta e Newcastle. La valutazione della Fiorentina è attorno ai 35 milioni di euro, motivo per il quale impostare una trattativa non sarà semplicissimo, visti anche i pochi giorni di mercato rimanenti. Da capire se il club viola accetterà eventuali contropartite con la Juventus che potrebbe inserire McKennie nella trattativa.

GUDMUNDSSON SI AVVICINA

Nel frattempo la Fiorentina sta cercando di accelerare con il Genoa per Gudmundsson per un prestito oneroso a 5 milioni con obbligo di riscatto a 20 a determinate condizioni e non molla la presa per il centrocampista del Venezia Tessmann anche se le eccessive richieste degli agenti per le commissioni stanno frenando un affare che sembrava in dirittura di arrivo. Per quanto riguarda la caccia di un portiere lo svincolato De Gea si conferma in cima alle preferenze nonostante l'alto stipendio dell'ex United, le alternative sono al momento Musso, Kepa e Turati.