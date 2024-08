Juve, il West Ham si inserisce per Todibo: 40 mln al Nizza, decide il difensore

© Getty Images

Colpo di scena sul fronte Todibo per la Juventus. Il difensore francese, grande obiettivo dei bianconeri dopo il mancato ingaggio di Calafiori, è finito nel mirino del West Ham che ha accelerato in queste ore. Gli Hammers hanno messo sul piatto la bellezza di 40 milioni di euro ottenendo l'ok del Nizza alla cessione. Adesso toccherà allo stesso calciatore ex Barcellona decidere cosa fare: gli inglesi hanno fretta e premono per chiudere l'affare nella sua totalità già oggi.