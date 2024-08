Juve, Giuntoli vuole chiudere il mercato: ora all in su Koop e Sancho

MANOVRE BIANCONERE

Chiusi i colpi Nico Gonzalez e Conceição, la società bianconera vuole chiudere il mercato con altri due colpi: Koopmeiners e Sancho in cima alla lista

Juventus, Nico Gonzalez al J Medical per le visite



© italyphotopress 1 di 3 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM In attesa della sfida con il Verona, la Juventus continua a lavorare sul mercato. Dopo aver chiuso i colpi Nico Gonzalez e Francisco Conceição, negli ultimi giorni di calciomercato i club bianconero è al lavoro per completare la rosa, con Koopmeiners e Sancho in cima alla lista dei desideri del duo formato da Thiago Motta e Giuntoli. Il primo spinge per approdare in bianconero, il secondo è in rotta con ten Hag e il Manchester United.

Nelle ultime ore, sembra esserci stato un piccolo passo avanti nella trattativa tra la Juventus e l'Atalanta per Koopmeiners. Nei giorni scorsi, i bianconeri hanno presentato alla Dea un'offerta da 52 milioni più 7 di bonus che si avvicina molto ai 60 chiesti dai nerazzurri. Ancora non c'è stato un vero e proprio via libera, che però potrebbe arrivare nelle prossime ore con l'olandese pronto a trasferirsi a Torino: per lui pronto un contratto fino al 30 giugno 2029.

Nonostante i due colpi sull'esterno, i bianconeri cercheranno di completare ulteriormente il parco attaccanti con l'innesto di un altro esterno offensivo. Il nome in cima alla lista è quello di Jadon Sancho, ai margini della rosa del Manchester United e anche ieri lasciato in tribuna da ten Hag nella sfida con il Brighton. L'operazione potrebbe essere portata a termine in prestito con diritto od obbligo di riscatto. Da capire anche la questione ingaggio, con Sancho che al momento percepisce uno stipendio da 18 milioni di euro a stagione. Lo United, almeno per il primo anno, potrebbe contribuire al pagamento dell'ingaggio.