Juve, Giuntoli: "Grazie Rabiot. Manca un rinforzo per reparto"

Nel giorno della presentazione di Thiago Motta come nuovo allenatore della Juventus, il Managing Director Football del club bianconero, Cristiano Giuntoli, ha fatto il punto sul mercato. "Un ringraziamento a Thiago che ha accettato questa sfida, gli faccio un grande in bocca al lupo. Volevo fare il punto sul mercato e quello che è stato fatto. Sono stati ceduti 4 giocatori Iling, Barrenechea, Kean e Kaio Jorge e sono arrivati Douglas Luiz, Di Gregorio, Cabal e Thuram - ha spiegato il dirigente -. Volevo fare delle precisazioni su presunti fuori rosa. Tutti i calciatori fanno parte della Juventus e sono tutti bravi calciatori e ragazzi straordinari. Le considerazioni verranno fatte a fine mercato. Vorremmo fare un squadra competitiva, dando un occhio ai conti e ci saranno ancora degli sviluppi. Vorremmo puntellare ancora la squadra con un giocatore per reparto. Volevo ringraziare Rabiot che il 30 giugno gli è scaduto il contratto e gli vorremo augurare un felice futuro professionale e non".