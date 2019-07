Juve, giorni decisivi per De Ligt

10/07/2019

E' corsa contro il tempo in casa Juve per portare a Torino Matthijs de Ligt entro fine settimana. L'intenzione della dirigenza bianconera è quella di mettere il giovane difensorre olandese a disposzione di Sarri il prima possibile, in modo da permettergli di partecipare alla Icc e integrarsi subito con il nuovo gruppo. Dopo aver trovato l'accordo con il giocatore, bisogna però strappare il "sì" definitivo anche all'Ajax. Buona parte del lavoro tocca a Mino Raiola, che sta cercando la soluzione migliore per convincere i "Lancieri".

La Juve non vuole andare oltre i 75 milioni di euro totali, ovvero compresa anche la commissione riservata all'agente del giocatore, mentre l'Ajax vorrebbe quella cifra tutta per sé. Serve quindi un lavoro diplomatico per trovare una soluzuione che vada bene a tutti. Tra le ipotesi resta in piedi quella di inserire Moise Kena nell'affare.



Intanto, però, De Ligt si sente già bianconero nonostante abbia dato la disponiiblità a rispondere alla chiamata di Ten Hag per il raduno. In Olanda sono spuntate delle magliette della Juve con il suo numero 4 e il nome ben in vista, mentre la fidanzata Annekee è stata salutata dalle amiche con una festa in cui è spuntata anche una bandiera tricolore... Insomma, sembra davvero essere solo questione di giorni per vederlo in Italia.