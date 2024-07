Juve, giornata chiave: Douglas Luiz a Torino, incontro Chiesa-Thiago Motta

MANOVRE BIANCONERE

Giornata importante in casa bianconera tra arrivi e possibili partenze: oggi il primo faccia a faccia tra Chiesa e Thiago Motta

La nuova Juventus di Thiago Motta comincia a prendere forma. Dopo essere rientrati a Torino al termine dell'amichevole con il Norimberga, i bianconeri hanno avuto qualche ora di pausa e nelle prossime ore torneranno ad allenarsi agli ordini dell'ex allenatore del Bologna. La grande novità è rappresentata dall'arrivo in Italia di Douglas Luiz, che questa sera sbarcherà a Torino e domani si recherà a J Medical per svolgere le visite mediche di rito. Assieme a lui ci saranno anche gli altri due brasiliani Brember e Danilo e il turco Yildiz.

Tra i calciatori che rientreranno dalle nazionali ci sarà anche Federico Chiesa, oggetto di mercato del club bianconero. L'ex Fiorentina, che ha il contratto in scadenza tra un anno, non sembra aver scaldato più di tanto Thiago Motta ed è stato messo sul mercato dalla Juventus: la richiesta del club bianconero è di 25-30 milioni. Nella giornata di oggi ci sarà il primo vero faccia a faccia tra l'attaccante e il nuovo allenatore per fare il punto della situazione.

Su Chiesa è vivo l'interesse di alcuni club di Premier League come Tottenham, Chelsea e Manchester United con gli Spurs che al momento sembrano davanti. Da segnalare la presenza dell'agente a Londra, probabilmente per intavolare dei discorsi con i club interessati. Al momento, però, l'intenzione dell'attaccante bianconero sembra essere quella di rimanere in Italia: a inizio mercato si era parlato della Roma, che però ha virato su Soulé, resta viva l'opzione Napoli anche se al momento molto difficile. L'incontro di oggi con Thiago Motta sarà importante per definire il futuro di Chiesa.