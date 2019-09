Juve, Emre Can fuori dalla Champions: "Sarri non è stato sincero"

BUFERA BIANCONERA

L'esclusione di Emre Can (e Mandzukic) dalla lista Champions della Juventus ha scatenato una reazione furibonda del centrocampista tedesco, a cui sono stati preferiti Matuidi e Khedira. "Non so darmi una spiegazione, ho ricevuto una telefonata di meno di un minuto da Sarri - ha rivelato Emre Can dal ritiro della nazionale -. E' un'enorme delusione, sono scioccao e arrabbiato". E adesso: "L'avessi saputo non sarei rimasto, parlerò con la società". Juventus, sono tagli Champions

L'ex Liverpool non ha nascosto la delusione sia per la decisione presa dallo staff tecnico sia per il modo in cui gli è stata comunicata, e non esclude decisioni a sorpresa: "Voglio giocare in Champions, la società la scorsa settimana mi aveva promesso altro. Avevo parlato con altre squadre e avrei potuto giocare la Champions, Sarri non è stato sincero con me e se l'avessi saputo prima non sarei rimasto alla Juventus. Ora trarrò le mie conclusioni e parlerò con la società e il mio agente".

Il mercato è ancora aperto in Portogallo, ma lo scenario più probabile è un addio del centrocampista tedesco nella finestra di gennaio.