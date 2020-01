Juve, Emre Can e Pjaca in uscita: visite mediche prima della cessione

Ormai ci siamo, Emre Can e Marko Pjaca hanno raggiunto le rispettive destinazioni per sottoporsi alle visite mediche, ultimo passaggio prima della firma sul contratto. Il centrocampista tedesco vestirà la maglia del Borusisa Dortmund, dopo che ieri sera la Juve e i tedeschi hanno trovato un accordo di massima sulla base del prestito con obbligo di riscatto per un totale di 30 milioni di euro. L'attaccante croato, invece, diventerà un giocatore dell'Anderlecht con la formula del prestito con diritto di riscatto a favore dei belgi.

Alla fine, insomma, la Juve è riuscita a trovare un destinazione per i due giocatori. In particolare, è stato accontentato Can, che voleva tornare a giocare per non perdere gli Europei, ma alle condizioni dei bianconeri, pronti a trattenere il tedesco se non fosse arrivata l'offerta giusta.

Dopo il fallimento della trattativa con il Cagliari, anche Pjaca dovrebbe aver trovato una destinazione per tornare a calcare i campi di calcio dopo i tanti problemi fisici avuti dal suo arrivo in Italia.