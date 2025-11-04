Napoli, parla Manna: "Gennaio? Ci stiamo guardando intorno"

Ai microfoni di Sky Sport, Giovanni Manna ha rilasciato alcune dichiarazioni nel pre-partita di Napoli-Eintracht Francoforte. Queste le parole del ds azzurro: "L'infortunio di De Bruyne è deficitario. Ci siamo guardando intorno, stiamo facendo le nostre valutazioni. Al momento giusto ci faremo trovare pronti. Inserimento dei nuovi? C'è sempre il lavoro dell'allenatore che è fondamentale. I calciatori non sono macchine, ci vuole del tempo. Speriamo di aver fatto il miglior lavoro possibile. Ho sempre detto che avevamo 12/13 titolari l'anno scorso, la formazione della scorsa stagione era forte. Avevamo bisogno di migliorare le seconde linee, ma non è facile. Il prossimo mercato, magari, sarà ancora diverso".