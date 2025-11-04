Vitor Roque torna in Europa? "Offerte da Serie A e Premier"

Continua il momento d'oro di Vitor Roque. L'attaccante brasiliano si è ritrovato con gol a raffica dal suo ritorno in Brasile, al Palmeiras per 25,5 milioni, dopo aver deluso in Spagna con Barcellona e Betis. Ora per "Tigrinho", soprannome del classe 2005, è arrivata anche la chiamata di Carlo Ancelotti per la nazionale maggiore. Ma a sentire il suo agente, André Cury, quella della nazionale non è stata l'unica chiamata ricevuta in questi giorni: "Stiamo ricevendo un'ondata di chiamate da club europei, principalmente dalla Premier League e da club italiani. Chiamano per chiedere informazioni su prezzo e condizioni, ma siamo a metà stagione. Avevamo già un’offerta dal mondo arabo di 35 milioni di euro.", ha rivelato il procuratore.