Juve, dalla Spagna: "Perez ha scelto Allegri per il Real del futuro"

08/01/2019

Il Real, dunque, non molla Allegri. Ne sono convinti in Spagna e la voce di mercato è rimbalzata rapidamente in Italia. Un'indiscrezione ancora molto fumosa a dire il vero, anche se basata su una certezza: Max piace moltissimo al presidente del Real. "E' Allegri l'allenatore che Perez vuole a Madrid la prossima estate - ha spiegato Eduardo Inda, lanciando la bomba di mercato - . E' un allenatore che già la scorsa estate ha parlato personalmente con Florentino. Da allora Perez non è riuscito a toglierselo dalla testa".



Dichiarazioni che fanno il paio con quelle riportate da "Ok Diario", secondo cui il Real avrebbe scelto di mollare Pochettino, considerato inarrivabile, e di puntare tutto proprio su Allegri, considerato ormai a un bivio della sua carriera dopo tanti successi sulla panchina della Juve. In scadenza nel 2020 con i bianconeri, Allegri del resto quest'anno tenterà nuovamente l'assalto alla Champions con CR7 e se dovesse centrare il grande obiettivo potrebbe decidere di chiudere l'avventura a Torino col "botto", cedendo poi alle lusinghe di Perez per iniziare una nuova avventura. Ipotesi che in Spagna in realtà considerano comunque valida anche se Max non dovesse sfatare il tabù della Champions. Ipotizzando il trasferimento in blancos di Allegri, infatti, i media iberici avrebbero già individuato in Zinedine Zidane l'eventuale sostituto del tecnico toscano sulla panchina della Juve. L'asse Torino-Madrid si scalda.