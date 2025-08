"Grazie non sarà mai abbastanza, Sonny". Il Tottenham saluta Son. La lettera del coreano ai tifosi

"Grazie non sarà mai abbastanza, Sonny". Dopo i Los Angeles FC, anche il Tottenham ha ufficializzato il trasferimento del coreano in MLS dopo dieci anni con la maglia degli Spurs. Son ha annunciato la sua decisione di lasciare il Tottenham qualche giorno fa alla vigilia dell'amichevole di Seul contro il Newcastle. Oggi sui social del Tottenham l'ex capitano ha voluto lasciare un messaggio di saluto e di ringraziamento al club di cui è stato leggenda. "Cari tifosi... Ho fotografato tutto nella mia mente. Non dimentico".