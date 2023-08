Juve, contatti col Monza per Carlos Augusto: le cessioni possono accelerare l'operazione

MANOVRE BIANCONERE

I bianconeri puntano all'esterno brasiliano, ma servono soldi freschi per bruciare Inter e Torino. Da Zakaria e De Winter le entrate necessarie

Messa in stand-by l'operazione Vlahoivc-Lukaku, per qualcuno destinata a morire, per altri ancora viva sottotraccia, la Juventus deve pensare anche al resto della squadra. Il ds Giuntoli sta lavorando alle uscite, ma pensa anche a qualche rinforzo con i soldi delle cessioni. Tra i nomi più caldi di questi ultimo giorni c'è quello di Carlos Augusto. L'esterno brasiliano piace, e non poco a Max Allegri, che con lui potrebbe dare una bella scossa a quella zona del campo. Dove agiscono Kostic e Iling-Junior, mentre qualche metro più indietro stazione Alex Sandro.

Vedi anche juventus Juventus, Zakaria ceduto al Monaco. Ora c'è spazio per Amrabat Detto che il serbo pare difficilmente toccabile, la Juve potrebbe fare una discreta cassa con l'inglese, che ha mercato soprattutto in Premier League, e reinvestire la cifra, o parte di essa, proprio su Carlos Augusto. Negli ultimi giorni ci sarebbero stati dei contatti con il Monza, principalmente perlustrativi, ma non troppo visto che è ben noto come il giocatore piaccia anche a diversi club, con Inter e Torino in testa.

La Juve, comunque, sa bene che prima deve cedere qualcuno perché di soldi in cassa non ce ne sono molti. L'imminente cessione di Zakaria al Monaco potrebbe affrettare i tempi visto che lo svizzero non necessita urgentemente di un sostituto a centrocampo, ma anche da Koni De Winter, destinato al Genoa, si potrebbe ricavare un discreto tesoretto.