Juve, comincia l'era Comolli: oggi la prima apparizione alla Continassa

Nell'eventuale corsa per l'eventuale post Tudor, restano in lizza solo Pioli e Mancini, con le varie e differenti incognite che si portano dietro. Ma questo si vedrà dopo il Mondiale. Ora c'è da capire quale rosa sarà a disposizione per gli Stati Uniti. Il Psg dovrebbe dare il via libera per il prolungamento di un mese del prestito di Kolo Muani. Ci sono buoni margini anche con il Porto per Conceiçao, mentre con il Chelsea si prosegue a discutere per Veiga.