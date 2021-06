Juve, c'è l'offerta per Locatelli: contratto di 4/5 anni per 3 milioni a stagione

LA TRATTATIVA

Il centrocampista è pronto a vestire il bianconero, ma il Sassuolo non ha fretta di chiudere la cessione

La volata per portare Manuel Locatelli alla Juve è ufficialmente iniziata. L'incontro tra Cherubin e Carnovali ha sancito il via della trattativa, che, salvo clamorosi colpi di scena, dovrebbe portare il centrocampista lecchese a Torino. La decisione del giocatore pare ormai essere stata presa: i bianconeri sono la sua prima scelta e c'è una proposta di massima, che piace. La Signora ha pronto un contratto di quattro o cinque anni a tre milioni di euro a stagione più bonus.

L'ostacolo maggiore, così, resta l'intesa con il Sassuolo. La Juve sarebbe pronta a sborsare 30 milioni di euro più una contropartita tecnica. Il nome in cima alla lista è quello del giovane difensore romeno Dragusin, ma sono stati presi in considerazione anche il talento Fagioli e il portoghese Correa.

Al momento gli emiliani non hanno fretta di chiudere, anche perché le richieste per Locatelli non mancano, e proveranno a strappare qualcosa in più. Ma l'impressione è che alla fine l'affare andrà in porto.