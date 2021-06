Locatelli-Juve, ci siamo: oggi l'incontro decisivo per il passaggio in bianconero

ACCORDO QUASI CHIUSO

Il meeting tra Cherubini e Carnevali definirà la situazione del centrocampista della nazionale

Tra poco Max Allegri potrà finalmente avere a disposizione il regista che manca alla rosa bianconera. Oggi è il giorno decisivo per il passaggio di Manuel Locatelli alla Juventus. L'incontro tra Cherubini e Carnevali sembra destinato a chiudere un affare che vede coinvolte le due società da qualche mese. La dirigenza bianconera ha inserito nella trattativa Radu Dragusin e il Sassuolo ha accettato come contropartita il giovane rumeno, visto che ha bisogno di difensori dopo il passaggio di Marlon allo Shakhtar Donetsk.

Con l'inserimento nella trattativa di Dragusin, la Juve ha così la possibilità di ammortizzare i 40 milioni richiesti dal Sassuolo per il centrocampista della nazionale di Mancini. In ogni caso i bianconeri cercano una formula che non incida troppo sul bilancio come un prestito almeno biennale con obbligo di riscatto (la soluzione utilizzata un anno fa per Chiesa).