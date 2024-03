Juve attenta: il Manchester United prepara l'assalto a Bremer

MANOVRE BIANCONERE

Il brasiliano è corteggiato in Premier anche dal Newcastle: ha una clausola da 60 milioni che le inglesi sono pronte a pagare

Da una parte i movimenti in entrata, con i fari puntati su Koopmeiners dell'Atalanta e Ferguson del Bologna, dall'altra qualche sacrificio necessario - o comunque come spiegheremo inevitabile - per dare respiro alle casse societarie e permettere, appunto, di muoversi sul mercato. La Juve è in mezzo a un guado, un guado di rinnovamento che, ancora non è noto, magari passerà anche per un cambio in panchina. Nel frattempo, però, c'è da alzare le antenne perché, come scrive il Corriere dello Sport, i giornali inglesi hanno sbattuto Gleison Bremer in prima pagina sotto la scritta Manchester United. La fredda traduzione è la seguente: il brasiliano ha una clausola rescissoria nel suo contratto inserita al momento del rinnovo che lo libero per 60 milioni, dei quali il 10% spetta al Torino (secondo Fabrizio Romano attivabile nel 2025, ma ci sarebbe un accordo sulla parola tra club e giocatore per accettare una cifra identica). Cifra importante che, però, in Premier possono certamente permettersi e che, appunto, lo United (ma anche il Newcastle, più defilato al momento) sarebbe pronto a mettere sul tavolo della Juventus.

Juventus che, di grazia, oltre a non potersi opporre all'eventuale trasferimento, accetterebbe ben volentieri la "proposta" per rinvigorire i conti e avere in cassa i soldi necessari a ristrutturare la squadra. A partire dal centrocampo, reparto come noto considerato più debole. Non solo però, perché come anche lo scorso anno, anche la posizione di Vlahovic (e anche Chiesa questa volta) è tutt'altro che solida. Intanto, facendo un rapido passo indietro, se Bremer andasse via per 60 milioni (come detto 55 alla Juve, gli altri al Toro), a bilancio finirebbe una importante plusvalenza di 30 milioni (il valore attuale del brasiliano è di 25 milioni). Se poi, appunto, arrivassero offerte significative per uno tra Vlahovic e Chiesa, i conti bianconeri potrebbero avere ampio respiro e Giuntoli avrebbe la possibilità di lavorare sul mercato senza troppi paletti. Manna dal cielo, per capirci.

Ma questo è un ulteriore passo che è da rimandare alla prossima estate. Per il momento la certezza è che Bremer, perno della difesa di Max Allegri, potrebbe essere il sacrificato della rosa per fare cassa. Con lui almeno uno dei giovani (da Huijsen a Soulé passando per Yildiz), poi si penserà alle entrate. L'estate, insomma, sembra poter essere davvero rovente.