Juve: Alcaraz è arrivato a Torino, domani primo allenamento

rinforzo a centrocampo

Il centrocampista argentino arriva dal Southampton in prestito oneroso: operazione da oltre 50 milioni di euro

La Juventus abbraccia Carlos Alcaraz. Il centrocampista argentino classe 2002 è arrivato a Torino prima delle 20.30 e poi si è diretto al JHotel: mercoledì ha già effettuato le visite mediche a Londra, domattina si sottoporrà a test fisici al JMedical. Poi via al primo allenamento agli ordini di Massimiliano Allegri. Arriva dal Southampton sulla base di un prestito oneroso a 3.7 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a circa 49 milioni. Costo dell'operazione: oltre 50 milioni di euro.

Vedi anche

Calcio Carlos Alcaraz, alla Juventus il giocatore omonimo del tennista

In questa stagione con il Southamptonha disputato 26 partite tra Championship, Carabao e FA Cup, mettendo a segno quattro gol (e tre assist). È arrivato in Inghilterra dal Racing di Avellaneda nel gennaio 2023 per 13 milioni di euro.