Carlos Alcaraz, alla Juventus il giocatore omonimo del tennista

RINFORZO PER ALLEGRI

Ma il colpo di Giuntoli, che lo seguiva dai tempi del Napoli, è argentino

© afp Carlos Alcaraz alla Juventus. Il tennista? Alzi la mano chi non l'ha pensato. Il rinforzo per il centrocampo bianconero ha nome e cognome del grande spagnolo, numero 2 al mondo dietro a Djokovic. Un semplice caso di omonimia perché, lasciando da parte l'anagrafe, non ci sono punti di contatto tra i due sportivi.

CARLOS ALCARAZ CALCIATORE E CARLOS ALCARAZ TENNISTA: LE DIFFERENZE

Diversi in tutto: il calciatore è argentino di La Plata, il tennista è spagnolo di Murcia. Il re della racchetta compirà 21 anni a maggio, il neo juventino 22 a novembre. Se dell'atleta che si contenderà con Sinner il ruolo di numero uno dopo Djokovic sappiamo quasi tutto, dell'altro Alcaraz c'è molto da scoprire. Ha esordito in patria 4 anni fa con la maglia numero 22 del Racing Club e un suo gol al Centeral Cordoba aveva fatto il giro del mondo per l'esultanza in stile Cristiano Ronaldo. Il siuuu tornerà a riecheggiare allo Stadium? I tifosi se lo augurano, il centrocampista ha un discreto fiuto del gol: 20 reti in 130 partite da professionista, 8 con la maglia del Southampton, dove stava giocando la sua seconda stagione. L'ultimo centro è datato 29 dicembre 2023 contro il Plymouth Argyle in Championship, la serie B inglese.

LE CARATTERISTICHE DI ALCARAZ

Tecnicamente si può considerare un centrocampista eclettico con ottima visione di gioco. Interpreta il campo in maniera moderna: nasce centrale e si perfeziona come mezzala. In carriera è stato schierato anche da trequartista e da attaccante.

Giuntoli, che lo aveva già seguito ai tempi del Napoli (ma anche l'Inter era stata sulle sue tracce), ha piazzato il colpo silenziosamente dopo una giornata in cui erano stati avvicinati alla Juve Bonaventura e Pereyra, rivelatisi due depistaggi.

Invece ecco Carlos Alcaraz, soffiato alla concorrenza del Nottingham Forest, in prestito oneroso con diritto di riscatto per una cifra vicina ai 50 milioni da versare al Southampton, che l'ha blindato con un contratto fino al 2028.