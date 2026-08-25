Juve: Miretti vicinissimo al Besiktas, via libera per Kessie

La Juventus è vicina a liberare un posto a centrocampo: Fabio Miretti infatti è sempre più vicino a raggiungere l'ex compagno Dusan Vlahovic in Turchia. In via di definizione la trattativa tra il club bianconero e il Besiktas di Vincenzo Italiano per un prestito oneroso con diritto di riscatto per un'operazione da 15 milioni di euro. La partenza di Miretti aprirebbe a quel punto l'arrivo a Torino di Franck Kessie, che nelle ultime ore aveva lanciato un ultimatum alla Juve: in caso di mancata risposta entro pochi giorni avrebbe detto sì alla ricca proposta biennale da 10 milioni di euro a stagione avanzata dall'Al Ittihad. L'ex centrocampista rossonero ha già un'intesa di massima con la dirigenza bianconera.