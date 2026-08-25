Frosinone, il nuovo attaccante è Birligea. Arriva dalla Steaua Bucarest

Il Frosinone ha il suo nuovo centravanti. Come svelato in esclusiva da Orazio Accomando, dalla Steaua Bucarest arriva Daniel Birligea, attaccante romeno classe 2000. Torna in Italia dopo un passaggio al Palermo nelle giovanili e uno in Serie C col Teramo (2019-22). Nelle ultime stagioni ha giocato prima al Cluj e poi allo Steaua. Nella passata stagione ha segnato 7 reti nel campionato romeno, con 5 gol in Europa League. Ha iniziato molto bene anche l'annata in corso con 3 centri nelle prime 6 presenze. Ha giocato anche per 9 volte in nazionale con la Romania, segnando 2 gol.