Ilic saluta il Torino e si trasferisce al Lecce

Il Torino ha trovato una sistemazione per Ivan Ilic, il centrocampista sarà un nuovo giocatore del Lecce. Il serbo, infatti, è partito dall'aeroporto di Torino Caselle ed è sbarcato a Brindisi, ora si prepara a unirsi ai nuovi compagni in giallorosso dopo le visite mediche di rito. La formula del trasferimento sarà quella del prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai cinque milioni di euro, con Ilic che ha allungato di un anno (da giugno 2027 a giugno 2028) il proprio il legame con il club del presidente Cairo. Il classe 2001 era arrivato al Toro nel gennaio 2023 per oltre 16 milioni di euro, se ne va dopo tre anni e mezzo deludenti con 76 presenze complessive in granata e sette reti all'attivo.