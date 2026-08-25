Calciomercato, cosa manca alle big di Serie A a una settimana dalla fine della sessione

JUVE, QUEL BISOGNO DI UN BOMBER - Sembrava tutto quasi risolto con l'arrivo di Kolo Muani, invece Luciano Spalletti l'ha bocciato dopo una sola partita. Vuole un attaccante di peso e di statura, il suo preferito sarebbe Solrloth dell'Atletico Madrid, che poi era uno degli obiettivi di inizio mercato. Il problema è che costa. Non graditissima invece quella che la dirigenza riterrebbe la soluzione migliore perché arriverebbe in prestito con diritto di riscatto. Ha fisico e tecnica, ma non riempie abbastanza l'area. Rispunta anche una vecchia idea, quella del francese Mateta. Per il resto la Juve è fatta nonostante l'infortunio di Yildiz: nel ruolo possono giocare Aljbegovic e Boga.