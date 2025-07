La Juventus chiude per Joao Mario e prova ad assestare il colpo Sancho

Juventus scatenata sul mercato e, dopo l’arrivo di Jonathan David, potrebbero arrivare nuove pedine da mettere a disposizione di Igor Tudor. Il primo a raggiungere Torino dovrebbe essere Joao Mario, inserito in uno scambio con il Porto per Alberto Costa. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio il terzino portoghese dovrebbe arrivare in Italia nella serata di mercoledì 23 luglio per dodici milioni di euro, mentre il difensore bianconero andrà in Portogallo per sedici milioni.