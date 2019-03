Intreccio Real-Juve: Pjanic in cambio di Kroos

27/03/2019

Per ora è soltanto un'idea, ma lo scambio Toni Kroos-Miralem Pjanic tra Real Madrid e Juventus non è da escludere. L'interesse dei Blancos per il centrocampista bosniaco è ormai noto e Perez sembra intenzionato a tornare alla carica dopo i tentativi dell'estate scorsa. Questi i rumors di mercato che arrivano dalla Spagna con il mediano tedesco pronto a diventare moneta di scambio. Per ora i bianconeri frenano per il nodo ingaggio: Pjanic guadagna 6,5 milioni di euro all'anno, Kroos circa il doppio.



Per Tuttosport la trattativa non è ancora decollata per questo motivo, ma Fabio Paratici starebbe facendo delle valutazioni economiche e tecniche. Il tedesco piace da tempo ai bianconeri e va ricordato che nell'estate 2017 c'è stato un tentativo per portarlo a Torino. Assalto respinto da Florentino Perez che aveva blindato il suo gioiello. Ora due anni dopo Kroos potrebbe sbarcare in bianconero con il sacrificio di Pjanic.