Il dt del Psv su Perisic: "Inter? Mai ricevuta un'offerta"
perisic © Getty Images
L'Inter ha flirtato a lungo con la possibilità di un ritorno a Milano per Ivan Perisic, esterno del Psv. Dopo tante voci durante la sessione invernale di calciomercato, il croato alla fine è però rimasto in Olanda.
Quanto è stato davvero vicino a vestire la maglia nerazzurra? Il direttore tecnico del Psv, Earnest Stewart, dà la propria versione dei fatti in un'intervista a Espn Olanda: "Non abbiamo mai parlato direttamente con nessun club riguardo a Ivan, sappiamo solo dalla sua agenzia che c'era interesse da parte dell'Inter e di un altro club, ma non abbiamo mai ricevuto un'offerta".